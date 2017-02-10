Управляющие организации разослали владимирцам успокоительные письма

Пришедшие счета за общедомовые нужды (ОДН) возмутили очень многих жителей области. Собственникам совершенно непонятны ни новые услуги, ни тарифы, по которым они считаются, ни итоговые огромные суммы, которые люди обязаны оплатить. Тысячи жителей на протяжении этой недели обрывали телефоны управляющих организаций и скандалили в их офисах и приемных.

Гнев жителей Владимира активно подогревали общественники. Власти обвинили в путанице управляющие компании и посулили добиться перерасчета. Управляющие организации, устав от потока «негатива» в свой адрес, напечатали обращения к своим клиентам – своеобразные «листки спокойствия».

Выверенная и лаконичная информация и правда дает положительный эффект: наш собственный небольшой опрос владимирцев показал, что многие горожане заплатили по январским счетам в надежде на февральский перерасчет. И главный жилищный инспектор Сергей Шахрай заверил, что он обязательно будет:

– В инспекцию поступили обращения на 20 управляющих организаций (из 1500 компаний, работающих в области). Наши специалисты выявили множество фактов нарушения расчетов расходов на общедомовые нужды. Считают не по тем нормативам, включают коммунальные услуги, которых нет. Нарушителям выписаны предписания. Пока ни одна управляющая организация не возразила, все готовы сделать перерасчет.

Эксперты озвучили главный вывод: в тех домах, где есть общедомовые приборы учета, не будут считать плату за ОДН по нормативу. Это и пытаются донести специалисты областного департамента цен и тарифов и областной жилищной инспекции до управляющих организаций и жителей области.

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