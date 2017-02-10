«Дебиторка» потребителей региона сократилась на 8%

Как сообщила пресс-служба этой организации, по итогам 2016 года просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ) всех категорий потребителей региона сократилась примерно на 146 млн рублей. Такой результат отмечен впервые с 2010 года.

По состоянию на 1 января 2016 года ПДЗ потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» достигала 1 млрд 807 млн рублей. По данным на 1 января 2017 года эта величина составила 1 млрд 661 млн рублей. Таким образом, долги за газ перед ресурсоснабжающей организацией по итогам года снизились на 8 процентов.

Стоит отметить, что в 2015 году просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей Владимирской области выросла на 31,6%.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2016 году поступила самая большая (с 2012 года) сумма денежных средств в абсолютном выражении.

Тенденция к снижению газовых долгов наблюдается в отношении промышленных потребителей в целом и теплоснабжающих организаций (ТСО), в частности.

Тем не менее, бюджетофинансируемые потребители сохранили тенденцию к росту ПДЗ. Основная часть долгов этой категории потребителей (99,8%) приходится на долю организаций, финансируемых из федерального бюджета. Среди них 71 млн рублей (или 95,1%) – задолженность организаций, подведомственных Министерству обороны. Организации, финансируемые из бюджета Владимирской области, не имеют просроченной дебиторской задолженности.

Прочие промышленные потребители (включая электроэнергетику) сохранили тенденцию и темпы снижения просроченной дебиторской задолженности.

В компании «Газпром межрегионгаз Владимир» рассчитывают на то, наметившаяся положительная динамика по снижению просроченной дебиторской задолженности за газ сохранится и в 2017 году.

Фото: http://www.gazprom.ru/f/posts/23/523112/5-works4.jpg