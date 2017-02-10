Под видом писем о долгах рассылают вирусы

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении (далее следует ссылка).

С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, – предупреждают судебные приставы. – В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы».

Фото: http://www.barcampkz.net/internet/obnaruzhen-virus-kotoryj-atakuet-rossijskie-seti/