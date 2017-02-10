Регион-33 посетит Владимир Пучков

Сегодня Владимирскую область посетит министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Цель рабочей поездки министра – проверка готовности Владимирской области к жизнеобеспечению населения в условиях аномально низких температур, прохождению весеннего половодья и пожароопасному периоду 2017-го года.

Глава МЧС посетит Гусь-Хрустальный район и проинспектирует работу мобильного пункта обогрева.

Затем Владимиру Пучкову будут представлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, готовые к работе по предотвращению и ликвидации происшествий в период весеннего половодья и в пожароопасный период.

Также глава ведомства примет участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/folder/345487