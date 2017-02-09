Под Владимиром отрезанными от мира оказались десятки человек

Деревня Владимировка относится к Собинскому району, но стоит аккурат на границе с областным центром. Деревенские даже называют ее «внучкой Владимира». Трудно сказать, эта ли географическая особенность сыграла злую шутку с жителями, но только прямой и удобной дороги к цивилизации у них не было и нет.

Бездорожье во Владимировке – первая тема разговора. Ее трудно назвать многолюдной (сейчас домов 25), однако деревня эта с богатой историей, упоминается даже в грамоте от 1504 года. А в 1859 году в казенной деревне Владимiрка было 29 дворов, «число душ мужского пола – 74; женского пола – 83». Предполагают, что прежде это было даже село – с церковью. Но следов от нее не осталось.

А вот факт наличия там в то время, да и значительно позже, дороги особых сомнений не вызывает. Жизнь во Владимировке кипела, делая порой удивительные зигзаги. В начале прошлого века здесь строили колонию для душевнобольных, потом пришли совхозные времена.

Вариантов связи с внешним миром немного. Самая бойкая – накатанная дорога по полю в большое соседнее село Семеновское. Южнее – река Содышка и сады, восточнее – Пиганово. К ним бегут тропинки. По большому счету, на этом «дорожная карта» Владимировки и заканчивается. И начинается суровая, а сейчас и февральскими ветрами запорошенная, дорога к цивилизации. Для двух десятков селян, которые живут тут постоянно, ежедневные походы в магазин или по делам, измеряются километрами.

Пенсионерка Зоя Михайловна Байгушева, несмотря на преклонный возраст, место жительства менять не собирается. Вся жизнь связана с Владимировкой. Надежда сейчас на дочь, которая тоже пенсионерка, и внучку:

– Ничего нету: магазина нету, почты нету. Носим, как ишаки, то с Энергетика, то с Юрьевца, а это два километра. Я уже не дойду, нога болит. Дочь ходит, иногда внучка приносит продукты, а так – хоть помирай, ни сам не уедешь, ни к тебе не проедут! Вчера вот сунулись ко мне на «логане», а не проехали, – рассказывает она.

Местные приспособились к главной особенности грунтовой дороги – после дождя она превращается в месиво. Следят за прогнозами синоптиков и поглядывают на небо: «Кажется, дождь собирается…»

Олег Куликов – тоже коренной житель деревни, помнит, как раньше была дорога и на соседний Рукав. Но недалеко был танкодром, и танкисты регулярно сносили мост в начале деревни. В итоге рукавское направление быльем поросло. И стали ездить через Семеновское. Но до него – дорога через поле, которую время от времени перепахивали, и она слегка изменяла маршрут.

Метр вправо, два – влево, не беда, лишь бы была! Владимир Куприянов, председатель Совета жителей и собственников земельных участков, несколько лет писал во все инстанции с просьбой решить «дорожный вопрос» для Владимировки. Грустно шутит: на бумаге-то дорога есть! «Мне даже назвали ее номер в реестре, – рассказывает он. – Но когда я просил показать дорогу на карте, то ответчики начали путаться – несколько вариантов показали. Меня и другое возмущает: во многих ответах речь идет о ремонте дороги! Как можно ремонтировать то, чего нет? Я добиваюсь того, чтобы у нас сначала была построена дорога, а потом содержалась и обслуживалась в надлежащем состоянии».

У Владимира Евгеньевича пухлая папка переписки с ответственными товарищами из многих инстанций. Но дело вроде сдвинулось, только когда привлек общественников из ОНФ. По крайней мере, началось предметное обсуждение: как построить дорогу Владимировке? Если прокладывать дорогу по накатанному маршруту, то она пройдет по землям ООО «Селянин». Аграрии пока в раздумье – затевать процедуру проведения публичного сервитута или отправить ходоков лесом – пусть прокладывают путь себе по краю земельного участка ООО. Это увеличивает ее длину практически в два раза.

Глава администрации Собинского района Александр Разов настроен по-деловому: к какому бы решению не пришли селяне и аграрии, дороге быть!

– Особенности проекта в том, что здесь очень сложный рельеф, мы решили со стороны Семеновского эту дорогу вести. Подготовили смету. В пескощебеночном варианте 1,8-2 км дороги обойдется бюджету в 2,5 млн рублей. Если не удастся договориться с собственниками земельного участка, то предусмотрен другой вариант – сделать дорогу вдоль оврага. Такая возможность тоже есть. Затраты примерно одинаковые, что дорога пойдет через поле, что вдоль оврага. Проведем, где жители скажут и здравый смысл. Я дважды выезжал на место, – говорит Александр Всеволодович. Деньги в бюджете на эти цели должны найти. Кстати, в прошлом году районная администрация 10 проселочных дорог привела в порядок. Планы на этот год – еще более смелые: 30 дорог закатать в асфальт. «Мы от своих планов не отступим, – обещает глава. – Чтобы снизить объемы затрат на дорожное строительство, приобрели самосвал. Возим песок и щебень без дополнительных транспортных затрат».

Он обращает внимание на еще один нюанс, который добавляет хлопот администрации с этой дорогой. Она в нынешнем варианте проходит на открытом пространстве. И зимой заметается очень быстро, в считанные часы после прохода трактора.

…Во Владимировке сегодня живут и пять несовершеннолетних граждан. Школьники учатся в интернате, приезжают домой только в выходные или на каникулы. Ребята постарше через Пиганово выбираются на учебу. По бесснежным тропинкам – это полчаса хода хорошим шагом, зимой – почти в два раза дольше. Хочется написать, что «внучка Владимировка», наконец, избавится от статуса нелюбимой падчерицы, но пока не получается. Ее жители готовятся к весенней распутице и намечают маршруты отступления из родных хлябей.