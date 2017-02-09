Спасатели помогли запертому в квартире ребёнку

Сотрудники МЧС из Гусь-Хрустального пришли на помощь девочке, оказавшейся закрытой в квартире

7 февраля, около 16:00, спасателям поступил звонок от местной жительницы.

Женщина сообщила, что её подруга не может попасть в квартиру, где запертой оказалась её маленькая дочка. Родительница вышла в подъезд и нечаянно захлопнула за собой дверь. Ни ключей, ни мобильного телефона она с собой не взяла и открыть самостоятельно дверь не смогла.

К месту вызова по адресу: улица Транспортная, дом №23 незамедлительно выехали сотрудники МЧС – старшина внутренней службы Кирилл Мартьянцев и водитель старший сержант внутренней службы Даниил Шепелёв. Оперативно прибывшие пожарные-спасатели в считанные минуты вскрыли входную дверь с помощью ручного аварийно-спасательного инструмента. К счастью, никакой беды с девочкой не случилось.

Главное управление МЧС России по Владимирской области настоятельно рекомендует родителям не оставлять маленьких детей без присмотра!

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4823995/