Во Владимире – «Домашний уют»

Она будет работать с 15 по 18 февраля во Владимирском Экспоцентре (ул. Батурина, д. 35).

Свою продукцию представят лучшие производители не только Владимирской области, но и других регионов страны.

В рамках выставки будет организовано семь тематических разделов: мебель, текстиль для дома, отделочные материалы, оформление интерьера, бытовая техника, хозяйственные товары, услуги.

Посетители выставки получат возможность ознакомиться с продукцией российских производителей и приобрести качественные и полезные товары. На выставке-ярмарке будет представлено всё, что способно создать тёплый домашний уют: дизайнерские вещи, предметы оформления интерьера, комплекты постельного белья, одеяла, подушки, шторы, большой выбор мебели и многое другое.

Выставку-ярмарку будет сопровождать насыщенная программа: деловые встречи, семинары, консультации, презентации, розыгрыш призов.

Открытие выставки состоится 15 февраля в 11:00.

Фото: http://diapazon-zao.ru/index.php/component/