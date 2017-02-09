Владимирцев приглашают записаться на ремонт дорог

Владимирская мэрия на своем сайте разместила форму для предложений по формированию списка ремонта дорог и тротуаров в 2017 году

Предлагают выбрать тип объекта: ремонт дороги, тротуара или их строительства, затем в графе нужно указать подробный адрес объекта. Никаких фотографий к заявке прикреплять не надо. Даже ФИО заявителя не требуется. Самая простая форма обращения, которую когда-либо использовали власти.

Здесь же можно посмотреть и список дорог, дворов и тротуаров, которые попали в план прошлого года. Затрачено было немало – свыше 300 млн рублей. Дорожников контролировали достаточно жестко: до сих пор не приняты, а значит, и не оплачены 8 объектов (7 дворов и 1 дорога), с двумя подрядчиками расторгнуты контракты, они внесены в реестр недобросовестных поставщиков, по десяти объектам мэрия судилась в Арбитражном суде.

В этом году на капремонт дорог мэрия готова потратить 70 млн рублей, а на капремонт дворовых территорий – 28 млн рублей. Ближе к весне станет ясно, сколько добавит на ремонтную кампанию федеральный и областной бюджеты.