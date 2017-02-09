«Передвижные центры здоровья» приняли 66000 жителей области

На прошлой неделе медицинские комплексы провели очередной прием согласно утвержденному графику для жителей Ленинского и Фрунзенского районов областного центра.

Проект «Передвижные центры здоровья» – продолжение системной работы депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева по социальной поддержке жителей Владимирской области. С ноября 2015 года мобильные медицинские комплексы объехали свыше 160 населенных пунктов региона, бесплатные обследования в них прошли более 66 тысяч человек, в том числе несколько тысяч детей. Ежедневно на горячую линию «Передвижных центров здоровья» поступают сотни звонков от жителей региона. Люди не просто записываются на прием к нужному специалисту, но и высказывают свои предложения по совершенствованию работы медицинских комплексов. Именно пожелания земляков ложатся в основу развития проекта: появляются новые направления работы, расширяется список УЗИ-исследований и врачей, проводящих прием. В настоящее время в передвижных центрах здоровья работают кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог и хирург.

– Проект доказал, что в тесном взаимодействии с людьми, при их поддержке можно эффективно решить многие важные вопросы, напрямую касающиеся здоровья наших земляков, – отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – В своей работе мы комплексно подходим к этому вопросу: не только проводим спортивные мероприятия, популяризируем здоровый образ жизни, но и организуем работу таких центров, где жители области могут бесплатно пройти медицинское обследование. Мы работаем со старшим поколением, семьями, представителями общественных организаций и, конечно, особое внимание уделяем профилактическим осмотрам детей.

Спасибо за заботу и внимание

На прошлой неделе в «Передвижных центрах здоровья» владимирцы получили консультацию эндокринолога и прошли УЗИ-обследование органов брюшной полости.

График приема УЗИ расписан по минутам – очень многие хотят проверить свое здоровье. Врач УЗИ-диагностики Марина Александрова работает в «Передвижных центрах здоровья» с июня прошлого года. Признается, что для нее это хороший опыт и возможность помочь как можно большему количеству людей.

– Это бесплатно и доступно, – говорит она. – УЗИ органов брюшной полости при отсутствии медицинских показаний достаточно делать один раз в год. Если у человека присутствуют те или иные заболевания, то нужно увеличить количество обследований как минимум в два раза. Здесь созданы все необходимые условия для полноценного приема пациентов, врачи работают на современной аппаратуре. И люди всегда очень довольны. Особенно нас ждут в отдаленных населенных пунктах, потому что узкие специалисты там очень востребованы. Я считаю, Григорий Викторович инициировал очень важный проект, который вносит большой вклад в сохранение здоровья жителей Владимирской области.

Жительница Владимира Римма Акулова пришла на прием в «Передвижной центр здоровья» в первый раз, но уже планирует записаться сюда снова.

– Я очень довольна сегодняшним приемом, – поделилась она своими впечатлениями. – Конечно, работа таких центров здоровья необходима как для жителей Владимира, так и всей области. Эти центры доступны, потому что приезжают к твоему дому, здесь можно записаться на любое время, хорошая аппаратура, квалифицированные специалисты и самое главное – услуги предоставляются совершенно бесплатно. Очень удобно, внимательное и чуткое отношение! Я благодарна Григорию Викторовичу Аникееву за его заботу о людях. Он – человек дела. И мы чувствуем на себе эту заботу и внимание.

Не пропустить болезнь

Врач-эндокринолог Оксана Нагайченко каждый прием начинает с экспресс-теста на содержание уровня сахара в крови. Сахарный диабет, к сожалению, остается одним из самых распространенных заболеваний.

– Ко мне на прием часто приходят люди, которые даже не подозревают о том, что у них повышенный уровень сахара в крови, – рассказывает Оксана Нагайченко. – Поэтому профилактические приемы должны быть обязательными, у людей должна быть возможность посетить эндокринолога. И «Передвижные центры здоровья» – это большая помощь и поддержка. В ходе приемов мы назначаем дополнительные обследования у специалистов, вырабатываем курс лечения. Это очень важно и нужно.

Ознакомиться с графиком «Передвижных центров здоровья» можно на официальном сайте общественной организации «Милосердие и здоровья» и в группах в социальных сетях. Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 2345 003.