В поисках сожительницы мужчина угрожал взорвать дом

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра Дмитрия Д. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

История, сделавшая из обычного владимирца лжетеррориста, произошла полгода назад – в августе 2016-го. Как сообщает областная прокуратура, гражданин Д. в роковой летний день был пьян и настроен воинственно. Он поссорился с сожительницей, та ушла и на звонки не отвечала.

Вот мужчина и позвонил в «дежурку» городского УМВД, сообщив, что взорвёт дом, в котором он проживает. Сменить гнев на милость обещал, если силовики дадут переговорщиков, которые установят место нахождения сожительницы. А те пылкого поклонника, получившего «отставку», задержали.

Вину в совершении преступления Дмитрий Д. признал в полном объеме. Максимальное наказание, что ему светит, – лишение свободы на срок до 3-х лет. Рассматривать уголовное дело по существу предстоит Октябрьскому районному суду города Владимира.

Фото: http://www.elabuga.news/uploads/posts/2016-07/ 1468836028_061916_020927854727.jpg