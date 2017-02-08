Фонд капремонта сэкономил деньги собственников

В программу капремонта 2017 года попало 426 многоквартирных домов. Первый результат уже есть в Гусь-Хрустальном – обновлен лифт в доме № 4 по улице Торфяная. Морозы и снега не мешают подрядчикам работать. Менять лифты и кровли можно и зимой. Через фонд капремонта в январе уже провели торги на капремонт фасадов по нескольким домам в области.

Главное, найти подрядчиков, а уж со сроками работ определятся по ходу дела. Так, на сегодня заключены договора на строительно-монтажные работы по 239 домам. Задел на первое полугодие имеется. А вот 226 домам пока готовится проектно-сметная документация. 10 февраля фонд проведет отбор организаций на выполнение работ по оценке техсостояния объектов капремонта и проектированию работ.

Кстати, проведение аукционов через площадку фонда капремонта оказалось весьма эффективным решением. Экономисты фонда тщательно проверяют каждую смету, делают свои расчеты. В итоге, за минувший год фонд на торгах сэкономил 76,4 млн. рублей. Эти деньги позволили пополнить программу капремонта 2016 года. Если изначально в 2016 году планировали провести капремонт в 500 домах, то по итогам года работы выполнены в 573 многоквартирных домах.

Важно, что собственники жилья, чьи дома попали в программу, могут следить за ходом работ через сайт фонда капремонта. Там публикуют информацию о дате торгов, конкурсную документацию по каждому объекту, все выходные данные подрядчиков. Официальный сайт областного фонда капремонта – www.fondkr33.ru.