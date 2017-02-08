Квартирные страсти по-вольгински, или Кто поможет живущим в депо

Временное становится постоянным

Сергей Куценко приехал в Вольгинский Владимирской области в 1979 году, так что за развитием событий следит с самого начала. «Пожарная часть была построена за счет завода биопрепаратов, – рассказывает он, – Когда выяснилось, что пожарным негде жить, решено было ставить для них временное жилье. Все мы просили, чтобы это был отдельно стоящий дом, но начальство распорядилось иначе. В результате к части было пристроено 4-этажное здание: на первом этаже – гараж, на втором – административные помещения, далее общежитие для одиноких и служебные квартиры для семейных. В них жили, пока ждали очереди на получение постоянного жилья. И очередь двигалась: давали по 2-3 квартиры в год».

В 90-х очередь по известным причинам остановилась, а люди остались. И в их жизни начали происходить странные вещи. Так, Сергей Куценко решил попробовать приватизировать квартиру, в которой продолжал жить, но не тут-то было. Выяснилось, что пожарную часть руководство завода передало муниципалитету, а оттуда здание перешло в ведение областного департамента недвижимости. «Я пошел туда, там очень удивились, – вспоминает Куценко. – Оказывается, по всем документам здание числится нежилым, никаких квартир там не значится, и на каких правах мы там живем – непонятно».

Ирина Плуткова, еще одна жительница странного дома, попыталась прописать у себя новорожденного внука, и столкнулась с той же проблемой. В документах на дом 2 по ул.Северной значилось: «пожарное депо на 6 автомобилей». И никаких квартир. «Я обратилась в прокуратуру, оттуда прислали предписание и прописку ребенку оформили, – говорит она. – Тогда же, наверное, поменялся статус нашего дома – теперь он называется «нежилое здание с жилыми помещениями». А моя квартира сейчас – «жилое помещение, расположенное в здании пожарного депо».

Сирена вместо будильника

Ирина Марковна поселилась в доме вместе с мужем – сотрудником пожарной части. Когда он умер в 2014 году, ей прислали письмо с требованием освободить квартиру. «У меня двое детей, внук, в очереди на жилье – с 1983 года, – говорит она. – И куда нам предлагают идти, на улицу? На улицу не пошла, пошла в суд. Добилась разрешения оставаться в квартире, пока не выделят другое жилье».

«По положению о служебных квартирах, если я отработал в подразделении больше 10 лет и пользовался служебным жильем больше 10 лет, оно остается за мной, – говорит Сергей Куценко. – Но вдобавок выяснилось, что в здании такого типа – со служебным гаражом и администрацией – квартиры приватизировать нельзя. Так что я и моя семья можем здесь находиться, пока прописаны. Если, например, дети выписываются – права на эту квартиру они теряют».

Для молодого сотрудника пожарной части жить в минуте бега от работы – может быть, и удобно. Для пенсионеров жизнь в пожарной части чревата многими неудобствами – и речь не только о том, что квартира на последнем этаже, а дом без лифта. Во-первых, периодически им приходится просыпаться под сирену – иногда учебную, а иногда и настоящую. Во-вторых, во дворе части постоянно проходят то тренировки, то соревнования – постоянно шум, крики. Людям давно хочется покоя – да только взять его негде.

Кто здесь главный, тот и прав

В 2010 году в Вольгинском наконец появились возможности выделить две квартиры для очередников. Семьи Куценко и Плутковой, к тому моменту оказавшиеся в начале списка, заволновались. Но не тут-то было: одну из квартир отдали многодетной семье, а вторую, «двушку» площадью около 90 метров, тогдашний глава поселка перевел в статус служебных и – в обход минимум семи очередников – отдал своему заместителю по финансовым вопросам Ларисе Колосковой по договору соцнайма. А та практически сразу эту квартиру приватизировала. Несколько оторопевшие очередники вновь кинулись в прокуратуру, и добились того, что и вселение, и приватизацию сочли неправомерными. Квартиру постановили вернуть в муниципальную собственность. Однако процесс возвращения тянется уже шестой год: нынешняя обитательница квартиры подает бесконечные апелляции. За прошедшие годы в спорной квартире успели прописать несовершеннолетнего ребенка, так что принудительное выселение, на котором настаивают недовольные очередники, перестает быть самым очевидным решением проблемы. Но ее нынешняя обитательница уверена в своем праве на квадратные метры.

Мы по телефону связались с Ларисой Колосковой, которая изложила свою точку зрения на всю эту ситуацию. Однако через пять минут после окончания разговора в редакцию перезвонила женщина, которая представилась Ксенией, помощницей правозащитника, выступающего на стороне Колосковой . Она сообщила, что «Лариса Витальевна не была готова к разговору и переволновалась», после чего предложила прислать все документы, которые говорят в пользу Колосковой – но так и не выполнила своё обещание.

Надо просто выучиться ждать

С момента начала этой истории в администрации пос. Вольгинский сменилось уже несколько глав. Нынешний глава, Виталий Гаранин, рассчитывает покончить с этой тяжбой. «Решение о выселении семьи Колосковой принято и передано на реализацию, – рассказывает он. – Теперь должно состояться заседание жилищной комиссии по вопросу ее восстановления в очереди на жилье. Однако, по всей видимости, квартира не останется на ней – она имеет слишком большую площадь для четырех человек. Но у нас в очереди есть нуждающиеся и с большим составом семьи».

Но квартира – всего одна, а желающих – гораздо больше. Строить муниципальное жилье или приобретать квартиры в новостройках администрация не может: бюджет муниципального образования – всего 44 миллиона рублей в год.

– Несмотря на это мы, например, находим средства, чтобы предоставить субсидии молодым семьям, – рассказывает Гаранин. – Кроме того, в прошлом году был выделен участок под жилищное строительство. По договору с застройщиком он предоставит муниципалитету 3% площади жилых помещений – это примерно две квартиры. Их мы предоставим очередникам. Но когда будет сдан этот дом – пока неизвестно. К сожалению, такие вопросы от нас не зависят. И вопрос о выделении квартир для муниципальных нужд решается только доброй волей застройщика – мы не можем, например, обязать предоставлять нам квадратные метры в каждой новостройке. Но чем можем, мы поможем.

А тем временем Сергей Куценко, кавалер медали «За спасение погибавших» со своей семьей и Ирина Плуткова с сыновьями и внуком продолжают жить в пожарном депо. За тридцать лет – оно им уже как родное.