Прожиточный минимум в регионе слегка подрос

Во Владимирской области утверждены величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года. Самая высокая планка у трудоспособного населения – 9885 рубля в месяц. За год она подросла на 223 рубля. Копеечный рост, в процентах – всего 2,3%, но число льготников, получающих различные выплаты, все равно может сократиться.

Самая низкая планка – у пенсионеров, прожиточный минимум составляет 7668 рублей. Но за год он все равно подрос – на 180 рублей. Прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 9092 рубля, на 184 рубля больше прошлогоднего показателя. Прожиточный минимум на детей вырос с 8798 до 8945 рублей.

Эти величины прожиточных минимумов необходимы для назначения ежемесячных детских пособий, социальных доплат к пенсии и различных разовых выплат, к примеру, на покупку лекарств, лечение.

Фото http://www.vladtime.ru/2016/10/20/v-yanvare-2017-goda-vlasti-ne-povysyat-prozhitochnyy-minimum.html