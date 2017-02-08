Число беременных невест за год сократилось вдвое

В прошлом году во Владимирской области узами брака решили себя связать почти 9 тысяч человек. Цифра эта не очень радует, ведь в 2015 году поженившихся пар было на 17% больше. При этом уменьшилось и число союзов несовершеннолетних.

«В положении» в 2016 году вышли замуж 53 девушки, год назад этот показатель был в два раза выше.

Немало жителей региона решились построить семейное счастье, выйдя на пенсию. Так, после 60-ти в прошлом году поженились 215 мужчин. Чаще всего избранницами пенсионеров становились дамы старше 45 лет. Однако сильный пол выбирал в спутницы и более юных избранниц. Шестеро женихов пошли под венец под руку с женами в возрасте 25-34 лет.

Бракосочетаний с участием дам, которым исполнилось 60 лет, зафиксировано 103. Девять женщин выбрали супругов в возрасте от 40 до 54 лет.

Кстати, наряду с тем, что в регионе уменьшилось количество браков, разводиться владимирцы также стали реже. Если в прошлом году официально расторгли отношения 5592 пары, то в 2015 году таковых было на 269 больше.

При этом чаще всего супруги не преодолевают пятилетний рубеж семейной жизни.

Фото: http://bisercity.ru/wp-content/uploads/ 2016/08/greek-wedding-beremennaya.jpg