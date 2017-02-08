Легковушка-33 помолодела

Согласно статистике ГИБДД, среди жителей Владимирской области большим спросом стали пользоваться новые автомобили. За год число автомобилей в возрасте до 1 года увеличилось в три раза.

Кризис кризисом, но мечтать, как известно, не вредно. Тем более, когда так привлекательны автокредиты. По сведению портала «Автостат», 44% купленных автомобилей (в целом по стране) оформлены в кредит. Вероятно, госпрограмма утилизации и trade-in также сыграла свою роль в росте спроса на новые автомобили.

Так, в 2015 году по дорогам области колесило 9492 автомобилей в возрасте до года, а в 2016 году – 27 452 автомобиля! Сегодня в подразделениях УГИБДД МВД России по Владимирской области стоит на учет 45,7 тысяч автомобилей в возрасте 1-3 года. Это на 5 тысяч автомобилей больше, чем годом ранее. Интерес владимирцев к новым автомобилям отмечен только в 2015-2016 годах. Это подтверждает статистика. Количество машин в возрасте от 3 до 10 лет не просто не растет, их с каждым годом становится все меньше.

Во второй лагерь – любителей проверенной классики – записалось абсолютное большинство автовладельцев. На учете стоит 159 тысяч автомобилей с пробегом свыше 15 лет. Только за год число подержанных авто выросло на 48 тысяч единиц. А ряды 10-15-летних транспортных средств за 2016-й год пополнились в 10 раз и составили 73,5 тысячи штук. Консерваторов в нашем регионе все же пока больше.

Фото http://avtomotospec.ru/pokupka-i-prodazha/pokupka-novogo-avtomobilya.html#tops