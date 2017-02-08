Застрахованных от онкологических заболеваний стало больше

В 2016 году компанией ВТБ Страхование по программам онкострахования было застраховано более 220 тысяч человек, из них более 143 тысяч взрослых и почти 77 тысяч детей. Для сравнения годом ранее аналогичный показатель составил порядка 64 тысяч взрослых и детей – 47 и 17 тысяч соответственно. Средний возраст застрахованных составляет 25-35 лет.

«Современная медицина помогает справиться с онкологическими заболеваниями, но крайне важно, чтобы болезнь была определена на максимально ранней стадии и правильно диагностирована, а пациент имел доступ к лучшим врачам, современным технологиям и медикаментам. В нашей линейке представлены продукты, позволяющие оперативно решить все эти задачи», – прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

На сегодняшний день ВТБ Страхование занимает более 80 процентов розничного рынка страхования онкозаболеваний.

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