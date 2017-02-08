В села региона приедут работать еще 13 врачей

Для этих целей региональная система здравоохранения получит 13 млн рублей – 7,8 млн рублей из федерального бюджета и 5,2 млн рублей из областного.

В облздраве поясняют: согласно региональной программе врач, пожелавший работать в сельской местности, получит единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей в качестве стартового капитала для переезда к месту работы. Благодаря программе в 2012 году в сельскую местность удалось привлечь 11 специалистов, в 2013 – 10, в 2014 – 7, в 2015 – 13, в 2016 – 13.

Требования к медицинским работникам, участникам программы «Земский доктор», определяются ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и ежегодно дополняются.

В 2012 году в данной программе могли участвовать врачи в возрасте до 35 лет, прибывшие на работу в сельские населенные пункты. В 2013-2014 годах в условия участия в программе включены рабочие поселки, в 2015 году возраст специалистов был увеличен до 40 лет, а в 2016 году – до 50 лет.

Условия для участия в программе «Земский доктор»:

– наличие необходимого высшего медицинского образования;

– соответствующий возраст;

– прибытие на работу в сельский населенный пункт в конкретном году;

– работа на полную ставку в должности врача не менее 5 лет.

В случае расторжения трудового договора по собственному желанию врач обязан вернуть часть полученной единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному времени.

Фото: http://riakursk.ru/desyatki-kurskikh-vrachey-smogli-nayti-r/