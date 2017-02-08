За пластилиновую выхухоль аниматоры отправятся в «Артек»

Владимирские младшеклассники стали победителями Четвертого экологического фестиваля «Древо жизни». Звание лучших в номинации «Детская мультипликация» ребята получили за пластилиновый мультик «Важен каждый».

Ролик на две с лишним минуты рассказывает о животных и растениях Красной книги Владимирской области, в частности, о выхухоле, пауке-серебрянке, белом аисте… По задумке, он должен помочь жителям нашего региона лучше узнать и запомнить их.

Ребята – воспитанники «Творческой мастерской Оксаны Робаровской». Вместе они трудились над работой около года: писали сценарий, снимали кадры, монтировали. Оказалось, что работа была проделана не зря. Летом школьники в награду за свой труд поедут отдыхать в «Артек».

Кстати, приём работ на VI Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни» стартовал осенью прошлого года. Проводится он ежегодно в рамках детского и юношеского движения «Твоя природа» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации, ГПБУ «Мосприрода».

Первый фестиваль «Древо жизни» состоялся в 2012 году. Главная цель мероприятия – поддержать у детей и молодёжи познавательного и исследовательского интереса к вопросам экологии.

В фестивале принимают участие школьники из разных регионов страны. В 2016 г. будут открыты региональные филиалы экологического мероприятия в Алтайском крае и республике Алтай, в Свердловской, Владимирской и Воронежской областях. В фестивале принимают участие дети от 6 до 18 лет, их родители и педагоги.

Фото: http://etsphoto.ru/photocache/5b/ 5b2643fc37b15f47d4ca013d4b934425.jpg