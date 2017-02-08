В «Белом доме» пояснили, почему плата за ОДН выросла в разы

В департамент цен и тарифов администрации Владимирской области дали официальный ответ на многочисленные обращения граждан по вопросу значительного роста платы за электрическую энергию, потребленную при содержании общего имущества в многоквартирном доме (или на ОДН), начисленную к оплате в январе.

Выяснилось, что управляющие компании рассчитали первоначальной платы за электроэнергию на ОДН по максимально возможным нормативам, установленным постановлением администрации Владимирской области, то есть:

– в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения – 2,59 кВт ч/кв. м;

– в многоквартирных домах, оборудованных лифтами и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения – 3,06 кВт ч/кв. м.

Департамент цен и тарифов разъясняет, что расчет указанных величин производился согласно Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306.

Правилами предусматривается учёт годового потребления электрической энергии по максимальному составу электропотребляющего оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома.

Таким образом, установленные значения нормативов являются предельными максимальными значениями, ограничивающими объём электроэнергии, включаемый в расчёт платы граждан за ОДН.

Это положение соответствует нормам действующего жилищного законодательства.

Согласно п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, при первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, их размер не может превышать норматив потребления электрической энергии на общедомовые нужды, установленный органом государственной власти по состоянию на 01.11.2016 г.

Как считают в департаменте, управляющим компаниям следовало рассчитать первоначальную плату за коммунальные ресурсы на ОДН, ограничив начисления фактическими расходами за коммунальные ресурсы, сложившимися по многоквартирному дому на эти цели.

Начисления расходов по установленному нормативу допустимы в случаях отсутствия общедомовых приборов учета, либо превышения фактических расходов на коммунальные ресурсы над установленными нормативами.

При последующих включениях размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, определяется по решению собрания собственников помещений исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов на эти цели.

Сейчас управляющим компаниям направлены рекомендации о необходимости проведения перерасчета в платежных квитанциях за февраль 2017 года.

В областной администрации также напомнили номера горячих линий государственной жилищной инспекции и в департаменте цен и тарифов на случай, если возникли вопросы и платёжки за ОДН были рассчитаны неверно:

– (4922) 32-60-13, 33-50-73, 53-86-40 (государственная жилищная инспекция);

– (4922) 52- 98-84, 52- 98- 83 (департамент цен и тарифов).

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