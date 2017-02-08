Признался в убийстве, совершенном почти 18 лет назад

В Следственное управление СК РФ по Владимирской области обратился 41-летний житель Владимира и рассказал, что 1999 году убил человека.

«Меня замучила совесть, жизнь не ладиться, старенькая бабушка сказала, что мне нужно снять грехи, хочу признаться в убийстве, которое совершил в 1999 году», – сообщил владимирец.

Из материалов уголовного дела, возбужденного органами прокуратуры, следует, что 5 сентября 1999 года в подъезде жилого дома по Коллективному проезду Владимира было обнаружено тело 23-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.

Выяснилось, что в этот день несколько мужчин помогали с ремонтом квартиры знакомому, собравшемуся жениться. Двое мужчин (убитый и ныне 41-летний житель Владимира), находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, но друзья смогли их разнять. В разное время они покинули квартиру, а позже 23-летнего парня обнаружили убитым.

Мужчину, подравшегося с убитым, проверяли, однако его причастность к совершению преступлению установить не удалось. Производство по делу было приостановлено, в последующем работа по нему неоднократно возобновлялась, но при отсутствии достаточности доказательств преступление оставалось нераскрытым.

Теперь, когда владимирец пришел с повинной, он рассказал свою версию случившегося. С его слов, в тот день он помогал делать ремонт другу. В какой-то момент появился их 23-летний знакомый. Молодой человек, побывавший в местах лишения свободы, вел себя, как «авторитет», и говорил, что собирает деньги на «общак». В этот день он повел себя таким же образом, в связи с чем завязался конфликт. Между парнями случилась драка.

После ухода «авторитета», мужчина не успокоился и отправился к нему домой. Следователям он рассказал, что убивать знакомого не собирался, хотел только поговорить, но обидчик налетел на него с прежней агрессией. Тогда он нанес ему несколько ножевых ударов и убежал с места преступления.

Орудие убийства он выбросил в школьный сад, которого в настоящее время уже и нет. «Замести» следы преступления ему помог отец, отстирав кровь жертвы с одежды.

Учитывая, что с момента совершения убийства прошло более 17 лет, по результатам расследования вынесено постановление о прекращении уголовного преследования 41-летнего жителя города Владимира по нереабилитирующему основанию – истечению сроков давности.

Фото: http://www.vsedela.ru/index.php?topic=2989.0