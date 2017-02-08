Остановки Владимира украсят новыми историческими плакатами

Его участникам предлагается разработать тематический плакат и историческую справку, посвященные значимым событиям в истории Владимира.

Конкурс проводится в трех номинациях:

– «Зеленый Владимир» (о парках, скверах, аллеях, садах, бульварах и других достопримечательностях города).

– «Памятные даты в жизни города Владимир. 2017 год».

– «Город, которого нет» (об исчезнувших храмах, монастырях, церквях, часовнях).

В конкурсе могут принять участие ученики школ, студенты колледжей, техникумов и вузов, аспиранты, некоммерческие организации из сферы науки и культуры, а также все, кто интересуется историей Владимирской земли и Российского государства.

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, лучшие конкурсные работы будут в течение года размещаться на остановочных павильонах областного центра. Победители конкурса также получат поощрительные призы от организаторов.

Участники конкурса должны до 20 марта предоставить в конкурсную комиссию письменную заявку и текст конкурсного проекта, предполагаемый к размещению на тематическом плакате (для проверки соответствия предоставленной информации). Текст конкурсного проекта (формат .doc .docx, .odt) должен быть предоставлен в отдельном файле с указанием ссылок на источники информации. А до 15 апреля необходимо предоставить оформленный тематический плакат. Работы с обнаруженными неточностями в исторических данных или требующие корректировки будут направлены участникам на доработку.

Конкурсные материалы направляются на электронных носителях по адресу: 600009 г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб. 5 или по электронной почте blinov.a.g@mail.ru, тел./факс: (4922)43-21-06.

Фото: http://mediacratia.ru/owa/mc/mc_project_news.html?a_id=25884