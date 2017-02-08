На 23 февраля Ковров ждет туристов

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил самые недорогие у туристов города воинской славы России. Рейтинг составлен по данным стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля 2017 года.

В День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская область) и Ковров (Владимирская область) составляют первую пятерку самых недорогих у туристов городов воинской славы России.

Сообщается, что проживание в этих городах обойдется туристам от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

В первую десятку самых популярных у туристов городов воинской славы России входят Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

Фото: https://www.kovrov33.ru/news/novosti-goroda/