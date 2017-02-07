Долг региона за электроэнергию «перевалил» за два миллиарда

По сообщению ПАО «Владимирэнергосбыт», на начало нынешнего года общая дебиторская задолженность физических и юридических лиц области достигла 2 миллиардов 130 миллионов рублей. За минувший год долги выросли почти на 106 миллионов рублей.

Уже традиционно основными неплательщиками и «авторами» наибольшего роста дебиторской задолженности в регионе являются предприятия ЖКХ. Только на шестерых крупнейших должников в этой категории приходится порядка 307 миллионов рублей задолженности.

«Влдаимирэнегосбыт» приводит антирейтинг «коммунальных должников». В ТОП-5 вошли:

– ОАО «Александровские коммунальные системы». За год долг организации вырос в два раза и превысил 90 миллионов рублей;

– МУП Вязниковского района «Коммунальные системы». Сейчас предприятие задолжало 83,5 миллиона рублей, увеличив за год долг почти на треть;

– муромский МУП «Водоканал» с долгом почти 72 миллиона. За 2016-й долг вырос «всего» на 8 миллионов рублей;

– струнинское ОАО «СТВК» . Это предприятие за год увеличило долг почти в два раза, сейчас на их «совести» – более 27 миллионов рублей.

Замыкает «пятёрку» неплательщиков карабановское ООО «ВодКанал» с долгом без малого в 23 миллиона. В прошлом году организация недоплатила более 9 миллионов рублей.

Не отличаются платёжной дисциплиной и так называемые «предприятия-концессионеры», на которые возлагались большие надежды. В их числе ООО «ВладимирТеплогаз» и ООО «Вязники Энергия». Хотя сроки задолженности у них небольшие (2-4 месяца), но объём дебиторской задолженности при этом постоянно растёт.

В лидерах по неплатежам из числа потребителей-юридических лиц, не относящихся к коммунальной сфере – ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ» с задолженностью почти 84 миллиона рублей (прирост за год – 12 миллионов 700 тысяч рублей).

Однако долги растут не только у юридических лиц. Жители области тоже не всегда примерно выполняют «свой гражданский долг» и платят по счетам. За прошлый год потребители электроэнергии-физические лица задолжали почти 300 миллионов рублей. Это на 10,5 миллионов больше, чем на начало 2016 года.

Здесь в «лидерах» – Александровский район (92 миллионов 69 тысяч рублей). Здесь за год долг увеличился почти на 8 миллионов рублей. На втором месте по неплатежам – Муром и Муромский район. Дебиторская задолженность физических лиц на конец 2016 года здесь превысила 49 миллионов рублей. Правда, по сравнению с началом года произошло снижение задолженности почти на 78 тысяч рублей. Так что хоть и небольшая положительная динамика, но всё же есть.

Замыкают тройку основных неплательщиков Петушки и Петушинский район. В 2017 год петушинцы вошли, накопив дебиторскую задолженность более 29 миллионов рублей, тем самым увеличив за год долг на миллион с лишним.

Но есть и районы – хорошисты, которым удалось снизить задолженность, по сравнению с 2015 годом. Это Гороховец и Гороховецкий район, Ковров и Ковровский район, Собинка и Собинский район, Судогда и Судогодский район, Суздаль и Суздальский район, а также Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район.

Фото: http://chask.net/wp-content/uploads/2014/12/domspl064219.jpg