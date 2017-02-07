Российский Форрест Гамп забежит во Владимир по пути в Пекин

Александр Капер отправится в очередное, на сей раз кинопутешествие, 4 марта. За двести дней он на своих двоих планирует преодолеть расстояние в 8 тысяч километров от Москвы до Пекина, пересечь границы трех стран и шестнадцати российских регионов, а также провести 100 мероприятий по пути следования. Забег «Москва-Пекин – навстречу будущему!», заявка на проведение которого уже подана в «Книгу рекордов Гиннеса»,пройдет через Владимир, Чебоксары, Казань, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ.При этом каждый житель этих городов может почувствовать себя немного марафонцем и пробежать часть пути вместе с Александром Капером. И помимо прочего, погрузиться в удивительный мир кино.

Ведь Александр намерен войти в историю мирового кинематографа как актер, съемочной площадкой для которого станет вся Россия. Снимать фильм о путешествии марафонца с рабочим названием «На бегу» приглашена съемочная группа из Европы. По словам Александра Капера, ничего подобного в мире еще не было. Это как если бы режиссеры сняли первый полет Юрия Гагарина в космос. Акцент будет сделан объективных чувствах актера – усталости, напряжения, личностной мотивации, а значит, получится настоящим и искренним.

Александр Капер уже разместил в соцсетях проморолик к своему будущему путешествию. Следуйте за мечтой – призывает бегун:

– Каждый человек хочет сделать что-то большее. Большее, чем он сам. У меня есть мечта пробежать через всю страну. Когда я чувствую, что больше не могу сделать и шага, я начинаю думать, что будет, если я сдамся. Это предчувствие поражения пугает каждого, потому что сдаться – означает, что все было напрасно. Я слышал однажды, что натренировать ноги просто, но сложно воспитать рассудок. Все, как в жизни…. Я пробегу от Москвы до Пекина через всю страну, потому что это – моя мечта. Какая мечта у вас? Светлая, глубокая. Ваша мечта ждет вас. Ее время настало. Ее время пришло.

Исполнять свою мечту Александр Капер начнет 4 марта на Красной площади. Именно там начнется грандиозный забег. Во Владимир марафонец планирует быть 10 марта (дата зависит от погодных условий). В нашем городе Александр планирует провести ряд мероприятий, в том числе массовый забег. О точной дате и месте встречи с Александром мы обязательно сообщим дополнительно.

В послужном списке Александра Капера – одиночный полуторатысячный марафон из Самары в Москву, жаркий забег при +34 от Севастополя до Симферополя, 109 километров по МКАДу при – 14.А в прошлом году на Донбассе в рамках миротворческого марафона по территории Луганской и Донецкой народных республик Александр с единомышленниками за три дня пробежал более 150 километров по территории военных действий. Своим марафоном Александр Капер дал старт сбору рисунков для международной выставки «Дети рисуют Мир».