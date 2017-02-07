Студенты взяли реки в руки

Исследовательский проект, посвященный водоемам областного центра, стартовал осенью прошлого года. Его актуальность говорит сама за себя: последние данные по городским водным объектам датируются 2008 годом и касаются, в основном, прудов. Объектами исследования студентов также стали реки и ручьи, озера в пойме Клязьмы, обводненные карьеры, родники и искусственные водоемы. Результатом исследования должно стать создание базы данных по экологическому состоянию водоемов города Владимира и экологических паспортов водоемов.

Учащиеся института биологии и экологии уже приступили к сбору и анализу данных, провели первоначальные картографические и гидробиологические исследования. И как только потеплеет, продолжат эту работу.

– На сегодняшний день существуют разрозненные сведения о водных объектах, расположенных на территории Владимира, – поясняют студенты. – Крупные реки изучаются, а малые водные объекты остаются неисследованными. Город Владимир, возникший на Клязьме, развивался благодаря реке и ее притокам, но до сих пор на территории областного центра нет единого подробного реестра водных объектов. Современный генплан предусматривает освоение новых территорий, что несомненно сказывается на экологическом состоянии водных объектов, поэтому очень важно уделить им пристальное внимание.

На протяжении двадцати с лишним лет преподаватели и студенты ВлГУ изучают водоемы Владимира: реки Лыбедь, Черная, Содышка, овраги, родники и пруды. Результаты исследований неутешительны.

– Река Лыбедь является исторической рекой, важной для развития города, а ныне она почти полностью загнана в коллектор, долину реки частично засыпали для дальнейшего освоения территории, – сетуют студенты. – В Содышке в 2008-2012 годах были обнаружены тяжелые металлы, а саму реку отнесли к сильно загрязненным. А прудам у ВлГУ угрожают автостоянки и заправки.

Своей задачей студенты видят сохранение водных объектов, которых они насчитали уже более полутысячи.

– Некоторые объекты уже стерты с лица земли, – говорит доцент кафедры биологии и экологии Роман Репкин. – Например, Кукушкин пруд, который в свое время был памятником природы, сейчас фактически не существует. Такая же угроза нависла и над другими водными объектами: малая река Лыбедь, Почайка… Город поглотил и продолжает поглощать водные объекты. Новые микрорайоны строят на краю оврагов. Это опасно. Нельзя допустить экологическую и градостроительную катастрофу.

– Десять лет назад на речке Черной мы со студентами проводили практические занятия, а два года назад пришли к ней – только прополоть осталось, – соглашается с коллегой преподаватель ВлГУ Алла Любишева. –

Мы столкнулись с тем, что в городской среде вывести первокурсников для изучения гидрологических объектов мы, к сожалению, в настоящий момент не может. Вы можете мне парировать: вышли бы на речку Рпень. Выходили – на ней невозможно определить течение реки до того она обмелела.

Информацию, которую готовят студенты в ходе исследования, готовы по максимуму использовать в администрации области. По словам директора департамента природопользования и охраны окружающей среды региона Алексея Мигачева, чиновникам часто не хватает фактического материала и отзывов со стороны общественности.

– Сейчас было озвучено, что у нас более 500 водоемов во Владимире. Даже я не обладаю такой информацией, – говорит Алексей Мигачев. – Если эта исследовательская работа студентов ВлГУ будет вестись на постоянной основе, то можно сделать шикарную базу данных водных объектов, допустим, города Владимира.

В год экологии в регионе-33 продолжится работа по расчистке русел рек. Экологическая реабилитация главных водных объектов продолжится в Судогде и Александрове, в этом году восстановительные работы начнутся и на реке Унжа Меленковского района. На подходе еще четыре водных объекта.

– Губернатор поставила задачу подготовить проекты по экологической реабилитации реки Каменка в Суздале (тех участков, которые мы не затронули в 2008-2011 годах), реки Гусь в Гусь-Хрустальном, Колпи в Красной Горбатке и Вахчелки в Киржаче. Эти водные объекты важны как для развития туристического потенциала региона, так и для экологии. Кроме этого в текущем году продолжатся очистные работы на Клязьме в районе города Владимира. В прошлом году у нас там работало четыре земснаряда. Дело идет сложно: предпринимателям необходимо готовить проекты, получать разрешения, регистрировать суда, но мы им стараемся всячески помогать. Первые результаты этой работы есть – одну излучину почистили очень хорошо, – отметил Алексей Мигачев.