Владимирское УФАС сообщает

07 февраля 2017 года Владимирское УФАС России приняло Решение о признании факта нарушения Администрацией Суздальского района Владимирской области пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по разработке проектной документации (стадия рабочий проект) объекта «Наружные сети водопровода для индивидуальной жилой застройки в районе улиц Златоустовская и Восточная в городе Суздале».

Поводом для начала антимонопольным органом процедуры возбуждения дела послужили материалы, поступившие из Счетной палаты Владимирской области, в которых содержалась информация о нарушении администрацией Суздальского района Владимирской области требований антимонопольного законодательства при проведении электронного аукциона на оказание услуг по разработке проектной документации (стадия рабочий проект) объекта «Наружные сети водопровода для индивидуальной жилой застройки в районе улиц Златоустовская и Восточная в городе Суздале».

В нарушение требований ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” администрация Суздальского района Владимирской области не применила антидемпинговые меры в отношении победителя торгов.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к нарушению порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Указанное действие заказчика привело к нарушению порядка определения победителя при проведении электронного аукциона на оказание услуг по разработке проектной документации (стадия рабочий проект) объекта «Наружные сети водопровода для индивидуальной жилой застройки в районе улиц Златоустовская и Восточная в городе Суздале».