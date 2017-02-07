Владимирские гимнасты стали властелинами колец, брусьев и перекладин

Владимирские гимнасты заняли весь пьедестал на чемпионате Центрального федерального округа.
Соревнования проходили в спортивной школе имени Толкачёва. В чемпионате приняли участие более 40 спортсменов из 14 городов центральной России, – сообщает администрация области
Наши земляки завоевали золотую медаль в командном первенстве.
В многоборье все три призовых места достались также нашим гимнастам: 1-е место – Кириллу Прокопьеву, 2-е – Илье Кибартасу, бронза – у Сергея Кривунца.
Кроме того, Кирилл Прокопьев одержал победу в вольных упражнениях. Сергей Кривунец лучший на перекладине и второй на брусьях. У Ильи Кибартаса – победа на кольцах и серебро в дисциплине «конь-махи». Евгений Васильев стал третьим в вольных упражнениях, Артём Юсупов – на перекладине.
Отметим, что эти соревнования являлись отборочным этапом перед грядущим в конце февраля чемпионатом России.
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