Владимирские гимнасты стали властелинами колец, брусьев и перекладин

Владимирские гимнасты заняли весь пьедестал на чемпионате Центрального федерального округа.

Соревнования проходили в спортивной школе имени Толкачёва. В чемпионате приняли участие более 40 спортсменов из 14 городов центральной России, – сообщает администрация области

Наши земляки завоевали золотую медаль в командном первенстве.

В многоборье все три призовых места достались также нашим гимнастам: 1-е место – Кириллу Прокопьеву, 2-е – Илье Кибартасу, бронза – у Сергея Кривунца.

Кроме того, Кирилл Прокопьев одержал победу в вольных упражнениях. Сергей Кривунец лучший на перекладине и второй на брусьях. У Ильи Кибартаса – победа на кольцах и серебро в дисциплине «конь-махи». Евгений Васильев стал третьим в вольных упражнениях, Артём Юсупов – на перекладине.

Отметим, что эти соревнования являлись отборочным этапом перед грядущим в конце февраля чемпионатом России.