Жалоба признана необоснованной

Жалоба Индивидуального предпринимателя на действия комиссии признана необоснованной.

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя  на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса  с ограниченным участием на поставку колбасных изделий для нужд  учреждений социального обслуживания Владимирской области (№ закупки.

Заявитель утверждает, что при проведении предквалификационного отбора для выявления  участников закупки комиссия неправомерно решила, что заявитель не соответствует дополнительным требованиям.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила нарушения в действиях комиссии.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу Индивидуального предпринимателя  «Л» необоснованной.

 

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