Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием на поставку колбасных изделий для нужд учреждений социального обслуживания Владимирской области (№ закупки.

Заявитель утверждает, что при проведении предквалификационного отбора для выявления участников закупки комиссия неправомерно решила, что заявитель не соответствует дополнительным требованиям.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила нарушения в действиях комиссии.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу Индивидуального предпринимателя «Л» необоснованной.