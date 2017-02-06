В Пиганово и Юрьевце пятый месяц ждут газ

На выступлении с годовым отчетом перед депутатами владимирского горсовета сити-менеджер Андрей Шохин, отчитываясь за выполнение майских указов президента, отметил успешную работу по предоставлению многодетным семьям бесплатных участков под строительство и обеспечению их транспортной и инженерной инфраструктурой.

Согласно отчету, в 2016 году построен километр газовых сетей в микрорайоне Пиганово и 1,2 километра – в микрорайоне Юрьевец, на улице Родниковой.

Герои наших предыдущих публикаций, многодетная семья Смельских – из Пиганово. «Голубого топлива» она ждала ещё в октябре 2016-го – не дождалась. Третий месяц оплачивает космические счета за электричество, посредством которого отапливает дом.

На днях зам. главы администрации города Владимира Сергей Сысуев сообщил, что сроки сдачи объектов газоснабжения задерживаются из-за большого объема работ: газовики к концу года успели построить и согласовать только первоочередные (к примеру, дом для дольщиков обанкротившейся компании «СМУ-155» в микрорайоне Сновицы-Веризино).

Но сами газовики такой аргумент опровергают. По их версии, газовые сети для «многодеток» попали в их программу только в ноябре 2016-го, когда местные власти поняли, что сами такие расходы не потянут. Потом проводились торги, подготовительные работы, и… настала зима. При жёстком «минусе» часть работ выполнить просто нельзя.

В феврале газовики планируют завершить строительные работы и согласовать пакет документов по вводу объекта в эксплуатацию. Есть неплохие шансы, что уже к концу месяца многодетные семьи смогут подать заявление на получение техусловий для того, чтобы подвести газ в дом.

А пока семьи терпят. Не скандалят и не возмущаются. Правда, чиновникам досаждают часто, но их умело перенаправляют из кабинета в кабинет и с одного телефона – на другой.

Цифра: 160 многодетных семей Владимира получили бесплатные участки под строительство в 2016 году, в очереди стоят еще 78.