Во Владимире люди в белом показали фигуры

Организаторы «городского супремасшествия» прошлись по древним местам Владимира и объединили, казалось бы, несовместимые вещи: супрематизм и белокаменное зодчество.

«На фоне белых стен мы создавали красочные композиции в движении, составленные из простых геометрических форм. Мы поместили в одну плоскость желание чистого творчества и объективный взгляд на своё культурное наследие. Белый камень в архитектуре является хранителем национальной культуры, а чистый язык живописи, лишенный сюжета и сложных форм – эволюцией творчества» – пояснили свою идею люди в белом.

На фоне белых стен активисты создавали красочные композиции в движении, составленные из простых геометрических фигур. Своеобразные «живые картины» создавались мгновенно и так же быстро рассыпались. Таким образом молодёжь знакомила прохожих с понятием супрематических форм: треугольников, кругов и квадратов.

Необычной акцией активисты отдали дань уважения художникам и поддержали предстоящий фестиваль «Арт-Субъект». Праздник искусства состоится 27 и 28 февраля. Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Кстати Супремати́зм (от лат. supremus – наивысший) – направление в авангардистском искусстве, основанное в 1910-х годов Казимиром Малевичем. В основе направления – комбинация разноцветных плоскостей простейших геометрических фигур и очертаний.

Фото из группы «АРТ Субъект»