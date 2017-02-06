Владимирцы не видят альтернативы директору ВСМЗ Конышеву

В интернете появилась петиция за отставку Игоря Конышева, нового директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Её адресатом является глава государства Владимир Путин, именно его активисты просят повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшей сокровищницы Владимирской области.

«В музее происходят спонтанные и некомпетентные вмешательства в сложившиеся экспозиции и интерьеры, разгромлено экскурсионное бюро, почти уничтожена библиотека, под ударом детский музейный центр, – говорится в послании. -Происходит необъяснимая ломка структуры музея, которая ведет к сбоям в работе, идут массовые увольнения профессиональных специалистов. Удивляют безумные траты заработанных музеем средств, экономическая и практическая целесообразность которых ни с кем не обсуждается и никак не обосновывается. Работа нового генерального директора И.В. Конышева наносит музею серьезный ущерб, негативно сказывается на имидже учреждения, региона, России в целом».

Автором петиции выступил известный владимирский политолог, доктор политических наук Роман Евстифеев. «Сначала была бумажная петиция, которую составили неравнодушные люди: музейные работники, работники культуры, – рассказал он. – Ее подписали около 150 человек. Не буду называть имена, чтобы даже случайно не навлечь на них неприятности. Потом я подумал, что это проблема, которая касается очень многих людей не только в нашем регионе, но и во всей стране. Потому что при нынешней ситуации случайный человек может оказаться у руля серьезной государственной структуры. Поэтому я подправил текст так, чтобы он подходил по формат Change.org и выложил в интернете, чтобы все желающие также могли подписать эту петицию».

По мнению Романа Владимировича, необходим четкий механизм согласования музейной работы с интересами сообщества, причем на всех уровнях: от назначения руководства до стратегий развития музея. Без подобных механизмов работа всех культурных учреждений окажется под угрозой разрушения некомпетентным руководством.

И у бумажной, и у электронной петиции один адресат: президент. Адресаты уже думают о том, что предпринять, если он не отреагирует на послание. «Мы живем в демократическом государстве, и президент решает не все, – говорит Роман Евстифеев. – В первую очередь, я считаю, надо привлечь к проблеме как можно больший круг людей. Тогда к нашему мнению придется прислушиваться – например, Министерству культуры. Будет дан старт некой дискуссии. Можно будет предметно говорить о том, какие фильтры ставить, чтобы уберечь культуру от случайных людей. Возможно, все это будет не быстро. Но в любом случае надо что-то делать, чтобы не оказаться в заложниках ситуации».

Напомним: за полгода деятельность музея-заповедника уже больше десяти раз оказывалась в центре общественного внимания, и каждый раз повод был скандальным: покупка дорогостоящего автомобиля и концертного рояля, попытка закрыть фасад музея баннером, разработка нового логотипа ВСМЗ… Нового кандидата на роль директора музея Роман Евстифеев не видит – но уверен, что это должен быть человек, который готов работать открыто, исходя из общих интересов.

Фото: https://week.watch /wp-content/uploads /Keep-calm-blame-Putin- Hillary-Clintons-campaign- strategy-Kremlin-boogeyman. jpg