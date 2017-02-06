Владимирцев поставят на лыжи

Тридцать пятая гонка «Лыжня России-2017» состоится 11 февраля. Во Владимире, как и обычно, соревнования пройдут в парке «Дружба».

Старт будет дан в полдень.

А вот заявить о своём участи в лыжной гонке можно, начиная с сегодняшнего дня и по 10 февраля включительно. Комиссия по допуску работает с 9.00 до 17.00 в «СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону № 3 им. А.А.Прокуророва» (ул. В.Дуброва, 2-а).

Также зарегистрироваться можно будет в день проведения «Лыжни России-2017», 11 февраля, на месте проведения соревнований с 10.00 до 11.30.

К забегу допускаются участники до 17 лет включительно, с обязательным документом, подтверждающим допуска врача. Тем, кто старше 18 лет, нужно при себе иметь допуск врача. Если такового нет, нужно будет поставить в регистрационных документах личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.

Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе побегут дистанцию 1 км, юноши и девушки 1999 г.р. и моложе будут соревноваться на дистанции 5 км, старшая возрастная группа — на дистанции 10 км.

Будет организован и VIP-забег на 1 км.

Все победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и кубками.

Также призы получат самый юный и старейший участник и самая спортивная семья.

Каждому при регистрации выдадут стартовый номер и шапочка участника.

Фото: http://www.lyceumprestige.ru /index.php /2013-07-12-10-01-03 /2014-11-11-15-57-11/ novosti/item/857-lyzhnya- rossii-2016