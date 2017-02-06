Хотел миллион, получил 12 лет

Как сообщила областная прокуратура, Гусь-Хрустальный городской суд приговорил к 12 годам колонии участника организованной преступной группы «восьмерочные», на протяжении более десятка лет совершавшей тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении предпринимателей и жителей Гусь-Хрустального района.

Фигурантом дела был Сергей Антропов – он осуждён за вымогательство в крупном размере. По выводам следствия, в октябре 2012 года на территории деревообрабатывающего цеха в городе Курлово Антропов пытался получить от женщины миллион рублей, угрожая в противном случае применить насилие и уничтожить принадлежащее потерпевшей имущество.

То, что угрозы реальны, Антропов подтвердил действием. В марте 2013 года он, следуя на автомобиле на дороге Гусь-Хрустальный – Владимир, в районе деревни Вашутино стал преследовать автомобиль женщины, в салоне которой находился ее малолетний сын.

Обгоняя её машину, резко затормозил и создал аварийную ситуацию, что было воспринято потерпевшей как угроза для жизни и здоровья ее и ребенка. Дорожно-транспортного происшествия удалось избежать.

Кроме того, в июне 2013 года на территории автомойки подсудимый, по данным прокуратуры, продолжил с угрозами «высказывать женщине требование о передаче ему денежных средств указанной выше сумме».

Вину в содеянном Антропов не признал. Суд вынес ему приговор – лишение свободы сроком на 12 лет 6 месяцев со штрафом 800 тыс. рублей с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: http://zanmedia.kz/wp-content/ uploads/2016/11/4-11.jpg