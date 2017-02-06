В Камешковском районе задержали «чёрного» лесоруба

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в полицию с сообщением о незаконной вырубке сосен обратился директор камешковского лесничества.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили при въезде в лес следы трактора, при помощи которого были вывезены срубленные деревья. В ходе оперативных мероприятий, проведенных на территории района, было установлено, что к совершению преступления причастен 60-летний житель Камешково, у которого были изъяты бензопила, трактор и распиленное дерево. Мужчина пояснил, что срубил сосны с целью заготовки материала для строительства.

И хотя своими действиями он нанес лесному фонду сравнительно небольшой материальный ущерб – 27 100 рублей – наказание лесорубу грозит весьма суровое: вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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