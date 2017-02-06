Сотрудница салона связи «повесила» кредит на клиентку

В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении менеджера салона сотовой связи. 22-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве.

Как поясняют в региональном УМВД, в полицию обратилась 27-летняя муромлянка. Она рассказала правоохранителям, что сотрудники одного из банков требуют у нее внести платеж по кредиту, которого она не оформляла. Женщина предъявила распечатку смс-оповещений, систематически поступающих на ее мобильный телефон.

Выясняя все обстоятельства, сотрудники полиции установили, что кредит на сумму более 52 000 рублей был оформлен в начале сентября 2016 года в одном из салонов сотовой связи Мурома. Личность сотрудницы торговой точки, оформившей кредит, также была установлена – ей оказалась 22-летняя местная жительница.

Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что ранее потерпевшая покупала в салоне мобильный телефон в кредит, расплатившись за него в установленный срок. Имея доступ к данным клиента, злоумышленница незаконно оформила очередной кредит на ее имя, присвоив деньги себе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://vladnews.ru/2015/03/16/93200/