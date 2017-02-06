Во Владимире выдадут первый льготный ипотечный кредит

Сегодня во Владимирском ипотечном фонде состоится торжественная церемония выдачи ипотечного кредита в рамках «пилотного» проекта, направленного на повышение доступности ипотечных кредитов для граждан,- сообщает областная администрация.

В мероприятии примут участие заместитель губернатора по строительству Ренат Чагаев, руководство департамента строительства и архитектуры областной администрации, заместитель управляющего директора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Сергей Калинин и исполнительный директор Владимирского ипотечного фонда Сергей Киселёв.

Напомним, Владимирская область стала первым в России регионом, который реализует проект по льготной ипотеке.

Запустило его Агентство по ипотечному жилищному кредитованию совместно с администрацией региона. Владимирский ипотечный фонд стал партнёром АИЖК по выдаче ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в области по ставке от 8,75 процентов годовых.

Фото: http://novostimira.net/uploads/posts/p/ 2015-02-04/mer_predlagaet_ryad_ogranichenij _dlya_polucheniya_ipotechnoj_subsidii.jpg