«Торпедо» на Волге уступило молодым

Позавчера футболисты владимирского «Торпедо» провели свой первый товарищеский поединок в рамках подготовки к продолжению спортивного сезона 2016 – 2017 годов.

В Ярославле чёрно-белые встречались с молодёжным составом «Шинника». Игра, проходившая на запасном поле местного стадиона, завершилась победой волжан со счётом 1:0. Гол был забит на 35-й минуте встречи.

Интересен тот факт, что за нашу команду выступали два футболиста, которые играли против «Шинника» в составе «Торпедо» еще в матчах 2000-го года: позавчера, как и 17 лет назад, на поле выходили Иван Каратыгин и Павел Втюрин.

В воскресенье, 19 февраля, футболисты владимирского «Торпедо» отправятся на свой южный сбор в Крым. Наша команда будет базироваться в Евпатории. Именно там проходил подготовительный этап чёрно-белых и в марте 2016 года.

Фото с сайта ФК “Шинник”: http://www.shinnik.com/media/photo/2286/374488/