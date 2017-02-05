Траты на общие нужды превысили квартирные

До 10 февраля владельцам квартир и помещений в многоквартирных домах необходимо заплатить коммунальные платежи за январь. Многие до сих пор не решились это сделать, потому что надеются, что итоговые суммы ошибочные. Что рост платежей на 200-500 рублей произошел по какой-то странной ошибке.

– В понедельник с соседкой пойдем в ЖРЭП разбираться по поводу квитанций. Вообще ничего непонятно: какие-то новые строчки за ОДПУ и ОДН, – рассказывает пенсионерка Инна Викторовна. – За свою горячую воду плачу по счетчику, 70 рублей за месяц, а за общедомовые нужды за горячую воду должна заплатить 114 рублей. За электричество у себя в квартире за январь заплатила 320 рублей, а за общие нужды – 263 рубля. Откуда все эти расходы «набежали»?

Пожилая женщина живет в старом двухэтажном доме на Даргомыжского. В подъезде горячей водой никто не пользуется, свет на двух лестничных площадках включается редко. А счет довольно приличный. Еще одна наша читательница Светлана прислала квитанции за квартиру с дома на улице Балакирева.

– Что это за тариф такой за электричество в подъезде – 6,84 рубля за киловатт, а в квартире – 4,05 рублей. Чем свет в доме лучше того, что в квартире? По всем телеканалам нам обещали, что перенос платы за общие домовые нужды в квиток содержания и ремонта никак не отразится на платежах. А на деле – двойной рост, – возмущается Светлана.

Квитанции, полученные жителями от разных управляющих организаций, совершенно не похожи друг на друга. Платежек стало больше, список услуг вырос до десятка, расчеты делаются по-новому. На квитанциях есть сноски на закон, не более. Дозвониться по телефонам управляющих компаний проблематично.

Жителей возмущает три вещи: рост расходов, совершенная путаница в платежах и отсутствие разумного разъяснения от властей и управляющих организаций. В пятницу во владимирской мэрии чиновники горадминистрации и депутаты горсовета встретились за закрытыми дверями с руководством областного департамента цен и тарифов, единого расчетного центра и представителями управляющих организаций. Результатом общения стала публикация на сайте, из которой ясно, что к марту власти рассчитывают на перерасчет квитанций. Чиновники и депутаты увещевали управленцев по поводу роста платежей. Но, по правде говоря, воздействовать им нечем. Постановлением Правительства РФ расходы за общедомовые нужды перенесены из коммунальных в жилищные, услуги оплачиваются по нормативу, а не по фактическим тратам. Постановлением губернатора области утверждены новые нормативы на общедомовые нужды. Их разработали специалисты областного департамента цен и тарифов. Все официально и проработано до мелочей. Трудности есть в исполнителях: в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК.

Безусловно, можно подождать марта и проверить, сделают ли управляющие организации перерасчет платежей по ОДН, но у собственников жилья есть и другие рычаги воздействия. Они могут организовать общее собрание и выбрать тот тариф за содержание и ремонт жилья, которых их устраивает. Также можно написать в жилищную инспекцию и потребовать проверить правомерность платежей по ОДН. Телефоны для консультаций: (4922) 32-60-13; (4922) 33-50-73; (4922) 53-86-40 . Режим работы горячей линии: 9-00 – 17-30, обеденный перерыв: 12-30 – 13-00

Кроме того, консультации населению дают специалисты областного департамента цен и тарифов по телефонам 52-98-84 и 52-98-83.

Также на официальном сайте департамента цен и тарифов размещен пресс-релиз об использовании потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды.