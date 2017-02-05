Неудачный обгон привел к ДТП

Вчера, 4 февраля около двух часов дня в Петушках на улице Спортивная произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 31-летний водитель «Лады-Гранта», житель города Петушки, решил совершить обгон, для чего прибавил скорость, а водитель попутки, наоборот, стал резко тормозить.

Чтобы избежать столкновения мужчина на отечественной резко вильнул налево и выскочил на встречную полосу. И врезался там в автомобиль «Шевроле Круз», которым управлял 39-летний местный житель.

Водители не сильно пострадали, им оказали помощь на месте аварии. А вот 6-летнюю девочку, которая сидела в удерживающем устройстве в салоне «Лады», срочно госпитализировали. «Скорая» диагностировала у нее перелом основания черепа, перелом скуловой и лобной кости справа, ушиб головного мозга, ушибы лица. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Ранее, 2 февраля, также в Петушинском районе в селе Омутищи по вине водителя, допустившего выезд на встречную полосу, пострадал двухмесячный ребенок. Девочка находилась в салоне «неотложки». С травмами ее госпитализировали в петушинскую больницу, но после оказания медпомощи ее отправили в столичную клинику, куда машина центра медицинских катастроф и везла ее изначально.

По статистике ГИБДД, в каждом десятом ДТП страдают дети: как пешеходы, пассажиры и даже водители (управляя скутером и велосипедом).

Фотографии с места ДТП предоставлены пресс-службой МЧС России по Владимирской области