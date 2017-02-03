Владимирские прыгуны взяли высоту с песней

Турнир проходил по традиции в легкоатлетическом манеже имени Знаменских. Там собираются сильнейшие прыгуны в высоту со всей страны, а также приезжают приглашенные «звёзды» со всего мира. В этом году вместе с ними соревновались воспитанники СДЮСШОР по легкой атлетике №4 (руководитель Сергей Чернов) брат и сестра Вася и Варя Захаровы. Тренер школы Михаил Морочко поделился с «Призывом» впечатлениями о турнире.

Владимирские «высотники» не в первый раз принимают участие в соревнованиях, атмосфера которых напоминает добротное шоу. Прыжки сопровождаются цветомузыкальными эффектами. Спортивные страсти кипят под все цвета радуги и динамичные композиции.

Михаил Анатольевич отмечает масштабность турнира в этом году даже несмотря на то, что некоторые отечественные и зарубежные прыгуны в высоту не приняли приглашения из-за общей «антидопинговой нервнозности». А вот наш самый прославленный «высотник», олимпийский чемпион Иван Ухов пропустил нынешний Кубок из-за травмы. В итоге лучшим второй год подряд стал Даниил Лысенко.

– На турнир съехались 15 команд из сильнейших легкоатлетических центров от Урала до Смоленска, Петрозаводска. По составу участников состязания сравнимы с первенством России по прыжкам в высоту. Приехали около 200 спортсменов. Наши ребята при такой плотной конкуренции, требовавшей проявления особой стрессоустойчивости, в своей возрастной категории показали хороший результат, остановившись в шаге от призовых мест, – рассказал наставник.

И у Вари, и у Васи, которые, кстати, занимаются прыжками всего год, – одинаковый результат в своих группах: они седьмые. Тренер отмечает, родственность спортивных душ: оба не смогли взять последнюю высоту (1,60 м – Варя, 1,50 м – Василий), из-за чего и остались за призовой чертой.

В паре с Михаилом Морочко с владимирскими «высотниками» на состязаниях работала тренер СДЮСШОР по легкой атлетике №4, участница ЧМ в Пекине Екатерина Терешина.

Наш собеседник рассказал, что в 70-х годах прошлого века подобные состязания проходили и во Владимире, у которого всегда были сильные позиции в легкой атлетике. Их инициатором был известный владимирский тренер Гарольд Моисеевич Вайсброд.