Вегетарианцы сумели сэкономить на «борщевом наборе»

С января 2010 по январь 2017 года во Владимирской области в 4 раза подорожала гречка, в 2 раза – молочные продукты, в 1,5 раза – мясо. А вот цены на овощи остались стабильными. Так говорит Владимирстат, а он знает, что говорит.

Таблицы, отражающие динамику цен на продукты за последние 7 лет, при первом рассмотрении рождают невольную мысль: «Вот бы и зарплаты так росли!». Но как росли зарплаты за тот же период, объективно – по всем трудящимся – сказать сложно: индексация в большей степени касалась бюджетников, но даже у них рост доходов вряд ли шёл в ногу с ростом цен на съестное.

Взять, к примеру, молочные продукты. В 2010 году пачку сливочного масла весом 250 граммов можно было купить за 45 рублей, а сейчас – за 104 рубля. Литр пастеризованного молока стоял 25 рублей, а сейчас – 47,6. Банка 200-граммовой сметаны 7 лет назад продавалась по 20,6 рубля, а сейчас – за 37 рублей. Стоимость творога выросла в 2 раза и составила 279,4 рубля за кг. А сыры с 209 рублей подскочили до 456 рублей за кг.

Цены мяса, куры и рыбы тоже на месте не стояли. За семилетку говядина на косточке подорожала на 63% (329 рублей за кг), свинина с косточкой – на 37% (258 рублей за кг), курица – на 34% (135 рублей за кг) и мороженая неразделанная рыба – на 83% (154 рубля за кг).

Без круп и макарон не обходится недельный рацион владимирцев. Бесспорное лидерство в смене ценников – у гречки (вообще, самый «неспокойный» вид круп: были периоды, когда за неделю дорожал в разы). Сейчас цены на нее стабильны – 80 рублей за кг, а вот 7 лет назад она продавалась по 21 рублю. Рис поднялся 35 до 52 рублей за кило, пшено – с 16 до 26, макароны – с 36 до 58.

Одна отрада – овощи. Упёртые вегетарианцы смогли сэкономить – цены на «борщевой набор» почти не росли. Свекла и 7 лет назад, и теперь идёт по 17-18 рублей за кг, капуста – 15-16 рублей за кг, лук – 21-22 рубля за кг, морковь – 20-21 рубля за кг, картошка – 12-15 рублей за кг.

Разве что местным фермерам, сетующим на налоги и рост цен на топливо, можно посочувствовать. Доходы их не выросли, в отличие от расходов. И с отпускными ценами не поиграешь: конкуренты из соседних регионов не дремлют. И ритейлеры не дают расслабиться, устраивая акции на овощной набор, доставленный из дальних жарких стран.

Так что в целях сбережения собственного бюджета владимирцам впору переключаться на вегетарианскую кухню: на первое – свекольник, на второе – солянка, на десерт – морковный пирог.

Фото: http://mtdata.ru/u25/photoE58D/20875577251-0/original.jpg