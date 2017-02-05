Владимирцев проверят на грамотность в апреле

В этом году россияне всех возрастов сядут за парты 8 апреля.

Дату проведения полюбившейся россиянам акции организаторы объявили на ежегодной конференции, прошедшей в Новосибирском государственном университете. Именно здесь в начале 2000-х родилась идея провести тотальную проверку грамотности для всей страны. Наверное, в тот момент организаторы и подумать не могли, насколько популярным станет их начинание.

– Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим, – говорит руководитель проекта Ольга Ребковец. – Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти.

Город Владимир присоединился к акции в 2013 году. Тогда диктант писали только жители областного центра, а в прошлом году текст одновременно диктовали на площадках в Коврове, Муроме и Лакинске. Интерес к проекту среди жителей Владимирской области достаточно высок. В прошлом году только во Владимирском филиале Финансового университета диктант написали более 260 человек. Правда никто так и не смог показать отличный результат. Ну чем не повод испытать свои силы вновь?!

Имя автора, написавшего текст для нынешнего “Тотального диктанта”, пока держится в секрете. Его организаторы объявят 1 марта. Ранее авторами текстов становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев.

Сколько площадок откроется в этом году во Владимирской области, станет известно позже. Но уже ясно, что главная не изменит своего местоположения. Владимирцев, желающих проверить свою грамотность, будут ждать 8 апреля в 15.00 в Финансовом университете на Тихонравова, 1.

Фото: https://vk.com/albums-69258739?z=photo-69258739_410486553%2Fphotos-69258739

