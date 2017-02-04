Юная художница победила в международном конкурсе

Конкурс был посвящен 250-летию со дня рождения великого русского историка и литератора Николая Михайловича Карамзина. Его организаторами выступили интернет-портал «Юный Художник» и Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия.

Творческой задачей конкурса было проиллюстрировать любое событие Российской истории от древних времен до наших дней или понравившийся момент книги Николая Карамзина «История государства Российского». Елена Мухина, учащаяся объединения «Радуга» МБУДО «ЦДОД «Исток» посвятила свою творческую работу древнерусскому летописцу и автору «Повести временных лет» Нестору.