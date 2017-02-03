Врач-эндокринолог научит правильно питаться

Вопросы о рационе питания владимирцы смогут задать по «телефону здоровья»

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В ближайший вторник, 7 февраля,  Областной центр медицинской профилактики проведёт очередную «горячую линию».

На этот раз на вопросы жителей области ответит  заведующая эндокринологическим отделением Городской клинической больницы № 5 г. Владимира, к.м.н. Наталья Маврычева,- сообщает областной департамент здравоохранения

Тема беседы – «Сбалансированное питание – основа здоровья».

Свои вопросы владимирцы смогут задать по «телефону здоровья» (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

Фото: http://prostatitgplus.ru/articles/wp-content/uploads/

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