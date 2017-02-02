В день сурка владимирцы предсказывают весну по кошкам

Во владимирском дворце детско-юношеского творчества есть зооуголок, но сурка там не оказалось. «Хомяки, морские свинки, крысы, кролики, шиншилла, дегу, – перечисляет Ирина Вьюнова, отвечающая за работу зооуголка. – Никто из них, к сожалению, ни весну, ни даже погоду не предсказывает. Да у них и условий для этого нет: освещение у нас искусственное, так что на солнце никто не реагирует; луж, в которых кто-то мог бы купаться, как воробьи перед засухой, нет»…

К слову сказать, даже в обеих российских столицах в этом году на День сурка не повезло: как сообщают наши коллеги с Вести.ru, в московском зоопарке сурок не проснулся, а в питерском и вовсе скончался.

Впрочем, гадать о наступлении весны по сурку – это традиция американцев и канадцев, у нас в Отечестве принято полагаться на верные народные приметы. В народном календаре сегодня, 2 февраля, Ефимов день. Принято смотреть за окно: если в полдень светит солнце – а оно сегодня светило вовсю – лето будет дождливым.

Еще на Ефимов день можно наблюдать за курами и кошками: если курица вертит хвостом, а кошка скребет пол – это к метелям. Впрочем, способность мелких кошачьих воспринимать такие погодные тонкости опровергает Людмила Букова, владелец питомника бенгальских кошек. «Мои питомцы предсказывают только скорую перемену погоды, – говорит она. – В такие дни они спят. Но будет ли мороз или дождь, им без разницы. Даже у меня по собственным ноющим костям предсказания получаются лучше»…

Напомним, день сурка традиционно отмечается 2 февраля. Считается, что если сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима будет продолжаться еще шесть недель. А в том случае, если зверек не увидит своей тени из-за пасмурной погоды, то весна будет ранней.