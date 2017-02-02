Хлеб в области подорожал при стабильности отпускных цен?

По данным Владимирстата, за последнюю неделю января в целом по региону-33 хлеб из ржаной муки подорожал на 20 копеек (цена составила 38,2 за 1 кг), хлеб и булочные изделия первого и второго сортов – на 30 копеек (стоимость – 50,23 рубля).

Поскольку цены на хлеб не так высоки, как, допустим, на мясо, динамику к росту заметили не все. Впрочем, подорожал далеко не на весь ассортимент и не во всей рознице.

– На рынке на Чайковского в ларьках хлеб всегда был дорог. Владимирский батон в нарезке покупаю за 37 рублей. Пока цена вроде осталась та же. А вот в супермаркетах этот же хлеб стоил 35 рублей, а стал – 37, – рассказывает жительница Владимира Марина Новикова.

В гипермаркетах тоже повысились цены на местную хлебобулочную продукцию – на 0,5-1,5 рубля. Примечательно, что на собственную продукцию у гипермаркетов цены неизменны.

Как уже сообщал «Призыв», местные хлебопеки прогнозировали рост цен на хлеб в пределах инфляции. Несмотря на богатый урожай зерна в прошлом году, стоимость хлеба идёт вверх.

В пресс-службе «Владимирского хлебокомбината» нам пояснили, что их компания не повышала цены на продукцию в последнее время. Если это так, значит, ценовой игрой занимаются ритейлеры.