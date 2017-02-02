Проект «Туристическая инициатива»: год эффективной работы

На заседании очередного круглого стола были подведены итоги работы за 2016-й и намечены планы на текущий год.

С момента старта проекта, направленного на развитие внутреннего него туризма и приобщение земляков к изучению истории и культуры Владимирской области, прошел почти год. За это время удалось воплотить в жизнь много инициатив, провести целый ряд мероприятий и конкурсов, наладить тесные связи с представителями малого и среднего бизнеса, учреждениями образования и культуры. Идея повысить туристическую привлекательность нашего региона оказалась очень востребованной.

– Проект «Туристическая инициатива» позволяет по-новому взглянуть на Владимирскую землю, заново открыть для себя ее красоту и уникальную историю, – отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Проект постоянно развивается, появляются новые направления, которые рождаются в диалоге с неравнодушными людьми. Высокий интерес к «Туристической инициативе» убеждает нас в том, что мы – на верном пути.

Для всех и каждого

Проект «Туристическая инициатива» включает в себя несколько направлений работы. В его рамках в прошлом году состоялся конкурс «Из Владимира с любовью». Жители региона с удовольствием делились своими туристическими маршрутами, информацией об интересных объектах и достопримечательностях своей малой родины. Было прислано более 120 работ. Все они заняли достойное место на народной «Интерактивной карте путешествий» (карта33. рф), которой сегодня может воспользоваться каждый желающий.

На ней собрана информация об уникальных и самобытных местах Владимирского края. Для удобства пользователей выделено несколько разделов: культурно-познавательный, экологический, приключенческий туризм. Любой житель региона сможет разместить на карте свой интересный маршрут, который будет доступен для просмотра после модерации.

В рамках проекта «Дети в гости к детям», направленного на развитие детского внутреннего туризма, на познавательных экскурсиях и мастер-классах побывали более 600 школьников из Киржача, Петушков, Покрова, Кольчугино, Суздаля. А благодаря организации экскурсионных поездок для представителей старшего поколения сотни жителей региона смогли посетить интереснейшие места нашего края.

Совсем скоро во Владимире состоится финал интеллектуального краеведческого турнира «О малой родине с большой любовью». Победители отборочных туров со всего региона соберутся весной на большом финале во Владимире, где выявят сильнейшую школьную команду знатоков истории и культуры своей малой родины. Она получит главный приз – экскурсионную поездку по достопримечательностям Владимирской области.

– Григорий Викторович инициировал очень важный и нужный проект, потому что туризм – это возможность роста для каждого района Владимирской области, – отметила председатель Координационного совета по туризму, заместитель главы Судогодского района Нина Медведева. – Мы сразу включились в работу. Во-первых, это конкурсы, которые дают людям возможность раскрыться: показать свою территорию. Во-вторых, это интерактивная карта, где мы можем рассказать о наших достопримечательностях всей России. В-третьих, это патриотическая работа с детьми и молодежью. И, конечно, это уникальная возможность для всех нас, кто занимается туристическим направлением, собираться вместе и делиться опытом.

Ремесленникам – зеленый свет

В ходе круглого стола участники наметили пути развития «Туристической инициативы». Это организация информационных экскурсий для турфирм по интересным местам Владимирской области, участие в крупных выставках. Прозвучало предложение провести дни ремесленничества, которые могут проходить как на базе общественной организации «Милосердие и порядок» во Владимире, так непосредственно и в районных центрах. Это поможет народным умельцам не только обменяться опытом, но и реализовать свою продукцию.

– В наших селах и районных городах есть люди, которые делают своими руками уникальные вещи, – отметил заместитель главы администрации Петушинского района по социальной политике Александр Безлепкин. – Наша задача – предоставить им все возможности для самореализации. Создание подобных площадок будет востребовано не только среди ремесленников, но и среди местных жителей. Именно здесь они смогут познакомиться с народными промыслами и приобрести уникальную продукцию мастеров.

Заведующая отделом культуры и туризма администрации Кольчугинского района Марина Беляева признается, что развитие туризма на ее территории – тема достаточно новая. Но работать в этом направлении, конечно, необходимо. И очень хорошо, когда есть такая значимая поддержка.

– Мы хотим открыть краеведческий музей, привлечь туристов, – говорит Марина Беляева. – Справляться с ней мы будем вместе с общественниками, неравнодушными кольчугинцами, учреждениями культуры, предпринимателями. И поддержка Григория Аникеева в нашем деле очень важна, так как его общественная организация «Милосердие и порядок» является лидером взаимодействия во Владимирской области. Спасибо за возможность работать в одной команде.

По словам Григория Аникеева, «Туристическая инициатива» – системный и долгосрочный проект, призванный объединить всех, кто заинтересован в популяризации внутреннего туризма.

– На круглом столе прозвучали интересные предложения, которые обязательно будут использованы в работе, – заявил депутат. – Мы нашли полное взаимопонимание с коллегами из районов. Все мы прекрасно понимаем, что Владимирская область – уникальная территория, нам есть чем гордиться, что показать туристам. Мы продолжим тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, и «Туристическая инициатива» получит новые направления для развития».