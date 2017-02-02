Владимирцев приглашают на концерт «RAMMSTEIN»

23 марта по всему миру одновременно состоится премьера фильма «Rammstein: Париж», в котором запечатлено «живое» выступление группы весной 2012 года. Режиссером фильма выступил Йонас Окерлунд, который работает с такими музыкантами и группами, как Metallica, The Rolling Stones, Roxette, Пол Маккартни, Ленни Кравиц, Мадонна, Леди Гага и т.д.

Фильм создан с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций. «Это абсолютное пиршество для всех органов чувств: темная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях» и всепоглощающий запах бензина… – завлекает анонс. – Крайне сложно отразить все те чувства и эмоциональную вовлеченность, которые возникают на живом концерте в кинозале, однако фильм Йонаса Окерлунда сумел справиться с этой задачей настолько, насколько это возможно».

В России «Rammstein: Paris» покажут кинотеатры 38 городов. Невероятно, но факт: Владимир попал в их число! 23 марта в 19-30 фильм один-единственный раз покажут в «Киномакс Буревестник». Правда, для трансляции выбрал Малый зал. Но зато больше половины билетов уже продано.