ГлобалТел запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт

АО «ГлобалТел» – эксклюзивный оператор глобальной спутниковой системы связи Globalstar на территории России – объявляет о запуске на сайте www.globaltel.ru нового сервиса оплаты услуг с помощью банковских карт платежных систем VISA и MasterCard.
Главная цель сервиса – повысить удобство использования спутниковой связи, предоставляемой «ГлобалТел» для своих абонентов. С его помощью можно моментально пополнить лицевой счет и получить услуги голосовой связи, заказать пакеты минут, детализацию разговоров, пакетную передачу данных, определитель номера и другие опции согласно условиям подключенных тарифных планов*.
В настоящее время сервис уже доступен всем абонентам «ГлобалТел».
Для оплаты услуг и опций абоненту потребуются банковская карта и возможность доступа в интернет. Зачисление средств, списанных с карты любого банка, на счет абонента производится в режиме реального времени. Комиссия не взимается.
Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту необходимо зайти на сайт www.globaltel.ru и нажать на кнопку «Оплата» в заголовке страницы. После этого страница прокрутится до раздела ввода номера телефона и суммы платежа.
Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов и технологий, разработанных международными платежными системами Visa International и MasterCard International.
Подробности о сервисе можно узнать по телефонам +7 (495) 984-2662, +7 (495) 984-2666, или отправив запрос на e-mail: ccc@globaltel.ru, а также на корпоративном сайте www.globaltel.ru.
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