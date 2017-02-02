Владимирцев научат заполнять декларации

Начиная с сегодняшнего дня во всех налоговых органах Владимирской области будут работать «Учебные классы». По вторникам с 10-00 до 12-00 и по четвергам с 17-30 до 19-30 специалисты помогут разобраться в порядке заполнения декларации.

Чтобы сэкономить время на посещение налоговой инспекции для подачи декларации лично, можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на приём в инспекцию», и заранее записаться на прием, выбрав удобный день и время.

При заполнении декларации можно также воспользоваться программой «Декларация», которая размещена на сайте ФНС России.

Напомним, что декларационная кампания 2017 года уже началась. Жителям региона-33 необходимо отчитаться о полученных в прошлом году доходах не позднее 2 мая.

Подача декларации с целью получения налоговых вычетов не ограничивается данным сроком, подать ее можно в течение всего 2017 года.

Фото: https://www.nalog.ru/rn33/news/activities_fts/6415531/